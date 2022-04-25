Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 17:22
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız