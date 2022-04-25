PKK soruşturmasında serbest bırakılan 25 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 48'i bulundukları illerdeki adreslerinden yakalanarak Ankara'ya getirildi.

İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimlik sorgusunun ardından şüphelilerden 18'i tutuklanırken 30'u adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bunun üzerine Başsavcılık, nöbetçi asliye ceza mahkemesine itirazda bulunarak serbest bırakılan şüphelilerin yeniden tutuklanmasını talep etti.

Talebi yerinde gören mahkeme, hakkında adli kontrol şartı uygulanan 30 şüpheliden 25'i için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Böylece soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli sayısı 43 oldu.

Türkiye genelindeki operasyon kapsamında yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, 1 kalaşnikof, 3 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, uyuşturucu madde, çek, senet, para toplanması ve dağıtımına ait listeler ile örgütsel materyal ele geçirilmişti.