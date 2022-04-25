Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı
Isparta'da müzik aletleri satan bir iş yerinde gerçekleşen disüztü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 20:10
Tuhafiyeciler sitesindeki iş yerine giren şüpheli, masada bulunan dizüstü bilgisayarı yanında getirdiği çöp poşetine koyduktan sonra arka kapıdan kaçtı.
Hırsızlık anı iş yeri ve sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Deposuna gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada hırsızlığın yaşandığını belirten Yasin Ünal, durumu emniyete bildirdiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız