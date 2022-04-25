Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi

Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Kripto paralara ilgi özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yükseldi. Bir araştırma Türkiye'de kadınların da kripto paralara ilgisinin hızla arttığını ortaya koydu. Kadın erkek arasında yatırım tercihi arasında ise fark var. Kadınlar Bitcoin alırken, erkekler daha çok alt coinlere yöneliyor.