Veteriner hekim cinayetine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan kardeşler Y.B. (24) ve İ.B. (32) ile kavgada şüphelilere yardım ettiği iddia edilen Y.T'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Volkan Lale'nin cenaze törenine katılmak için Sorgun'a gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Yozgat Veteriner Hekimler Odasında yaptığı açıklamada, veterinerlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Türk veteriner hekimleri açısından acı bir güne uyanmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Eroğlu, "Sorgun'da yaşanan acı olay, bir cana mal oldu. Acımız büyük, söz bitti, korkulan oldu. Sözler henüz bitmeden tedbir alınırsa canlar kaybedilmeyecektir. Bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmadıkça şiddet şiddeti doğuracaktır. Mezbahalarda ve gıda denetimi yapılan tüm hizmetlerde kolluk kuvveti görevlendirilmelidir." dedi.

Aralarında husumet bulunan veteriner Lale ile Y.B. ve İ.B. kardeşler, hayvan kesimi esnasında dün tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Y.B, Lale'yi bıçakla yaralamıştı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Lale, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, iki kardeş gözaltına alınmıştı. Daha sonra Y.T'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükselmişti.