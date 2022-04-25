Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Nisan 2022 22:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin açıklama yaptı.
"Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım"
Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.
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"Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım."Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.