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Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucudan sitem: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum

Brent petrolün varilinin fiyatı 130 doları görmesi ve doların artması Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ancak iki emtiada da düşüş olmasına rağmen fiyatlarda beklenen indirim görülmedi. Konuyu canlı yayında gündeme getiren sunucu Ekrem Açıkel, 16 Mart'la bugünün fiyatlarını karşılaştırıp Enerji Bakanlığı ve EPDK'ya sitem etti. Açıkel, 'Düzenleyin ve denetleyin kardeşim. Daha fiyat açıklamayı beceremedik. 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum. Hiç lafımı esirgemeyeceğim' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Nisan 2022 23:30
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Son dönemde doların artması ve küresel piyasalarda petrolün varilinin 130 doları aşmasıyla Türkiye'deki akaryakıt fiyatları zam üstüne zam geldi. Ancak petrolün varilinin 100 doların altına çekilmesine rağmen yapılan zamlar bir türlü geri çekilmedi.

"HİÇ LAFIMI ESİRGEMEYECEĞİM"

Konuyu ana haber bültenine taşıyan TGRTHaber sunucusu Ekrem Açıkel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'ya denetleme çağrısı yaptı. Açıkel, "Kağıdı kalemi alınız değerli rafineri yöneticileri, değerli dağıtım firmasının profesyonel iş dünyasının CEO'ları, genel müdürleri ve bazen eleştiri geliyor dağıtım şirketlerine. İşte ne bileyim, rafinerilere söylüyor; Bak birilerini aklamaya çalışıyor. Yok söyleyeyim. Enerji Bakanlığı ve EPDK, madem düzenleyici ve denetleyicisiniz, düzenleyin ve denetleyin kardeşim. Daha fiyat açıklamayı beceremedik. Unutturmayacağız, bu bir misyon halinde bize geldi. 16 Mart günü dolar 14 lira 75 kuruş, bugün ise 14,75 aynı mı aynı? Aynı. Bir varil petrol Akdeniz piyasasında 100 dolar. 16 Mart'ta da aynı bugün de aynı. Dolar aynı petrol aynı. Peki ben 16 Mart'ta 1 litre benzini kaça alıyordum, 18 lira 10 kuruşa. Fark ne? 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum. Hiç lafımı esirgemeyeceğim. 85 milyon adına bunu soracağım. 90 kuruşumu verin bana. Bir depoda ne kadar fark ediyor? 40 lira. Esas fırtına motorinde kopuyor. 16 Mart'ta 1 litre motorin 18 lira 71 kuruş açın bakın. Bizde yalan yok. Peki bugün 22 lira. Baktığımızda fark çok daha dramatik. 3 lira 35 kuruş. Daha somutlaştırayım mı? Bir depo mazot aldığınızda 167,5 lira fazla ödüyorsunuz. 16 Mart'la aynı fiyat olmasına rağmen." diyerek tepki gösterdi.

EPDK'YA SESLENDİ

Ekrem Açıkel, sözlerinin devamında, "İstanbul'la gelen biber, domates kamyonla geliyor. Ne yakıyor onlar. Su mu yakıyorlar. Sana zam olarak dönüyor. Peki ekmeğin nakli, markette aldığın tüm ürünler, yaktığın elektriğin tamamı işte bunlarla bağlantılı. O yüzden bu işe müdahale etmek gerekiyor. EPDK'ya sesleniyorum buradan; 'herkes diyor ki rafinerileri suçluyorsun Ekrem. Gücün yetmiyor bakanlığa.' Öyle mi? Dağıtım şirketleri, evet piyasanın ana oyuncusu onlar. Rafineriler ve dağıtım şirketleri koşa koşa zam yaptınız indirmiyorsunuz. Benim oradaki savunucum EPDK. Benim için bu ülkenin insanı için mücadele edin. Vallahi her gün haber yaparım." ifadelerini kullandı.

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