26 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'te Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşecek, Travnik Kültür Merkezi'ndeki iftar programına katılacak.

(Saraybosna)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sürsürü, Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Abdullahpaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret edecek, Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı ile Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar programına katılacak.

(Elazığ/16.30-19.17)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bartın/17.00/17.15)

3- TBMM'den

- MHP'nin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, AK Parti'nin yaşlıların sorunların tespit edilerek, gereken önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, istişare toplantısına katılacak, Kezer Mesire Alanı'nda gençlerle buluşacak ve iftar yapacak.

(Siirt/16.00-20.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Esenler Belediyesi Gençlik İftarları"na iştirak edecek.

(İstanbul/20.02)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katılacak.

(Ankara/13.00)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşecek, iki bakan ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/17.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- TÜİK, 2020 yılı taşıt kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da Gümülcine Başkonsolosluğunu ve Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret edecek, Gümülcine Türk Gençler Birliğinde soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle görüşecek, iftara katılacak, köy halkıyla sohbet edip sahur yapacak.

(Gümülcine)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesi başlayacak; Manchester City ile Real Madrid ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Manchester/22.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve BOTAŞ-OGM Ormanspor ikinci maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Ankara/18.30)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Allpower Akü Cizre Belediyespor; 7'ncilik mücadelesinin ilk maçında ise Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Ankara/15.00)