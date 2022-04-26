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Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı

ESKİŞEHİR'de uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından üretimin geç başladığı seralarda hasada sayılı günler kaldı

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 26 Nisan 2022 07:10
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Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı

Seracılıkta İç Anadolu bölgesinin önde gelen illerinden olan Eskişehir'de olumsuz uzun süren soğuk hava koşulları nedeniyle üretim geç başladı. Kentte salatalık, domates, marul ve ıspanak gibi sebzelerin üretildiği seralarda ürünler boy göstermeye başladı. Örtü altında yetiştirilen sebzelerin 12 farklı şehre satışının yapıldığı Eskişehir'de hasada sayılı günler kaldı. Olumsuz hava koşulları yaşanmadığı takdirde mayıs ayının 10'undan itibaren hasadın başlayacağını belirten Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, ilk hasatla birlikte fiyatlarda da düşüş beklediklerini söyledi.

"Mayıs ayının 10'u gibi Eskişehirliler salatalığa kavuşacak"

Eskişehirlilerin çok yakında salatalığa kavuşacağını aktaran Yıldıran Kılıç, "2022 sezonunun sera üretimlerine 'bismillah' diyerek başladık. Yaklaşık 10 gün önce, bazı üyelerimiz de 20 gün önce olmak üzere ekimlerimizi yaptık. Bu yıl nisan ayında kış biraz ağır geçti. Şu anda Eskişehir bölgesinde salatalık, domatesin yanı sıra marulların ve ıspanağın son üretimi yapılıyor. Hava şartları normal giderse mayıs ayının 10'u gibi Eskişehirliler salatalığa kavuşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de sebze yönünden sorun yaşanacağını düşünmüyorum"

Kış mevsiminde ürün yetersizliğinden dolayı oluşan karamsar yaklaşımın yanlış olduğunu öne süren Kılıç, "Kış mevsimi bu yıl çok ağır geçti. Dolayısıyla ne kadar örtü altı üretim de olsa verim düştü. Ürün olmayıp rağbet de çok olunca fiyatlar tavan yaptı. Bu durum da tabi ki girdilerin de etkisi var ama tek sebep o değil. Örnek vermek gerekirse geçen yılın girdileriyle üretilmiş patates ve soğan şu anda depoda. Fakat ilk çıkan Hatay, Mersin ve Adana tarafındaki soğan ve patatesin hasadı hava şartlarının soğuk olmasından dolayı gecikti. Depodaki ürünler de biraz daha değer kazanmış oldu. Dolayısıyla bu fiyatlar da düşecektir, böyle kalmayacak. Havalar ısındıkça fiyatlar ister istemez aşağı çekilecektir. Sebze işinin kanunu budur. Ne yazık ki son günlerde, 'Sebze fiyatları uçtu gitti, battık, bittik' gibi karamsar bir hava çiziyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Eğer bir doğal afet yaşanmazsa Türkiye'de sebze yönünden bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Belki de geçen yaz mevsimindeki fiyatlara da sebze yiyebiliriz" dedi.

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