Alışveriş siteleri: Dünyaya açılıyoruz kısıtlama getirmeyin

AK Parti, internet alışverişlerini düzenlemek ve hem üretici hem de tüketiciyi korumak için bir süredir üzerinde çalıştığı e-Ticaret kanunu kapsamında alışveriş sitelerinin yetkililerini dinledi. Site yetkilileri, düzenlemeyi desteklediklerini ancak herhangi bir kısıtlanma getirilmemesi, bu konuda Türkiye'nin dünyanın gerisinde kalmaması gerektiğini ifade etti. Bazı platformların 250 binden fazla satıcıyı bünyesinde barındırdığını söyleyen AK Parti kurmayları, kira ve eleman masrafları nedeniyle esnaf tarafından online platformlara getirilen eleştirilerle ilgili, "Bir platform, 'İstanbul Havalimanı'na Türkiye'nin en büyük lojistiğini kuruyoruz. İç pazardan daha ziyade dış pazara yöneleceğiz' dedi. 250 bin kişi yarın, satamayacağı ürünleri ihraç edebilir konuma gelecek. Böyle bir yolculuğu kesmek doğru değil. Bunu dengeli bir şekilde yönetmek ve bu insanların küresel aktör olma ihtimalini yok etmeden bir denge kurman lazım" dedi.

Öte yandan, dünyada yürütülen çalışmalar da incelendi. AB'deki düzenlemelerin 2023'te yürürlükte olacağı belirtilirken, çalışmaların platformlara yönelik şikayetlerin izlenme, uyuşmazlık çözümü, reklamlarda şeffaflığı artırma konusu üzerinde yürütüldüğü aktarıldı.

Ebru Karatosun