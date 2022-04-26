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'Otomobil ehliyetim yoktu ama göklerde uçuyordum'

Türkiye'nin en genç pilotlarından biri olan 28 yaşındaki Sezen Sarı, "Otomobil kullanmadan uçak kullanmayı başardım. Eğer kadın isterse her şeyi başarır" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Nisan 2022 08:47
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'Otomobil ehliyetim yoktu ama göklerde uçuyordum'

Bugün, gökyüzünün kahramanı pilotlar için özel bir gün. İlk Türk pilotu olan Mehmet Fesa Evrensev'in Türk semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdiği gün olan 26 Nisan, Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 12 bin 733'e yükseldi. Bu rakam 2020'de 11 bin 840 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece pilot sayısında bir yılda yüzde 7.5 artış gerçekleşti.

28 yaşındaki Sezen Sarı da Türkiye'nin en genç pilotlarından biri. 4 yıldır gökyüzünde çalışan pilotun 2 bin saat uçuşu bulunuyor. Bu da bir yılın dörtte birinin gökyüzünde geçirilmesi anlamına geliyor. Önyargılara aldırış etmeyen Sarı, zorlu çalışmalarının karşılığını alarak pilot olmayı başardı. Adana'da doğup büyüyen Sezen Sarı, hikayesini şöyle anlatıyor: "Memur bir ailenin tek çocuğuyum. Konservatuvar okumayı düşünüyordum. Ancak 15 yaşında bindiğim uçakta, pilotluk hayalim başladı. Uçakta kaptanlarla sohbet etme fırsatı buldum ve kaptan pilot gelecekte ne olmak istediğimi sordu. Henüz emin olmadığımı söylediğimde ise, 'Benim de senin yaşlarında bir kızım var ve pilot olmak istiyor. Sen de istemez misin' dedi ve o an ilk havacılık tohumu aklıma düşmüş oldu."

ADIM ADIM HAVACILIK...

Peki, pilot olabilmek için nasıl bir eğitimden geçiliyor? Sarı şöyle anlatıyor: "Annemin desteği sayesinde üniversitede ilk tercihim olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü'ne kabul edildim. 2015'te Ankara Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nde ilk lisansım olan PPL

(özel pilot lisansı) lisansımı aldım. 2016'da ise üniversite tarafından PIC (yalnız görerek uçuşlar) uçuşlarımı tamamlamak için Amerika Kaliforniya'ya gönderilen gruptaydım. Amerika'dan döndükten sonra üniversitede ATPL derslerimizi tamamlayıp CPL lisansımı almak için İzmir-Selçuk Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'ne gittim ve 2018'de CPL-IR ME (Ticari Pilot Lisansı - Aletli Uçuş ve Çift Motor) lisansımı aldım. 4 yıldan bu yana da SunExpress Havayolları'nda ikinci pilot olarak çalışıyorum."

'SABİHA GÖKÇEN HAVACILARIN İDOLÜ'

Kadınların havacılık sektöründeki yerinden bahseden Sarı, "Toplum tarafından kadınlara dayatılan kalıpların çok çok dışında bir meslekte çalışıyoruz ancak önümüzde Sabiha Gökçen gibi tüm havacıların idolü olan bir kadın var. Ben pilot olup uçuşa ilk başladığımda ehliyetim bile yoktu. Yani otomobil kullanmadan uçak kullanmayı başardım. Bir kadın istediği her şeyi başarabilir" dedi.

'STRESLE MÜCADELE EDEBİLMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Mesleğinin püf noktalarını da anlatan Sarı, "Bir hava aracını kullanabilmek için tüm dikkatinizi vermeniz ve aynı anda birden fazla işe odaklanabiliyor olmanız gerekiyor, bu da strese sebep oluyor. O yüzden bu mesleğin en büyük gerekliliklerinden biri de stresle iyi mücadele edebiliyor olmanız bence. Eğitim boyunca da bunu öğreniyorsunuz. Uçaktaki insanların tüm sorumluluğu sende. Güvenli kalkış-iniş, pilotun bilgi ve deneyimine bağlı. Hatta hayatımın en iyi inişini annemi İzmir'den Adana'ya uçurduğumda yaptım. Tarifsiz mutluluktu" ifadelerini kullandı.

Muhammed Uzun

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