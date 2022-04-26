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Ülkelerin gelişmişlik düzeyi patent sayısıyla orantılı

- Dünya genelinde her yıl 26 Nisan'da kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası bu yıl "Daha İyi Bir Gelecek İçin İnovasyon" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 09:55
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Ülkelerin gelişmişlik düzeyi patent sayısıyla orantılı

Dünya genelinde her yıl 26 Nisan'da kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası bu yıl "Daha İyi Bir Gelecek İçin İnovasyon" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Patent Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, yüksek ve orta teknolojilerde geliştirilen ürünlerin teminatı olarak kabul edilen fikri, sınai ve mülkiyet haklarının her geçen gün önemini artırmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WİPO) farklı perspektiflerden bu konuya dikkati çektiğini aktaran Akbulut, bu yılki temanın "Daha İyi Bir Gelecek İçin İnovasyon" olduğunu bildirdi.

Akbulut, Türkiye'de de bu temaya uygun çalışmaların başlandığına değinerek, "Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öncülüğünde patent farkındalık seferberliği konusunda önemli çalışmalara imza atıldı. Bu kapsamda patent, faydalı model ve tasarım konusunda 4 binden fazla işlem gerçekleştirildi. İhtiyaçların tespiti noktasında yapılan bu çalışmalar fikri, sınai ve mülkiyet hakları konusunda gelecek için ümit verici." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, patent, faydalı model, tasarım ve marka konularında da ortaöğretim düzeyinde MEB tarafından eğitim çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, bu hususta reel sektörle ortak iş birliği modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

- "Üniversitelerimize ciddi görevler düşüyor"

Cumhur Akbulut, dünya genelinde 18 ile 24 yaş aralığında 1,8 milyar gencin bulunduğunu ve bunların yüzde 90'ının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirterek, bu yaş dilimindeki bireylerin patent konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Patentlerin ülkelerin refah düzeyini artırmasında kritik bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

"2022 temasında öne çıkan başlıklar arasında patentlerin ülkelerin refah düzeyini artırma konusu da yer alıyor. Özellikle ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle patent sayıları arasında doğru bir orantı var. Ülke olarak 2029 yılına kadar 1 milyon patent hedefine ulaşmamıza bağlı olarak milli gelirimizde de kayda değer bir yükseliş gerçekleşecek. 2021'i ele aldığımız hem ihracatta rekorlara imza attık hem de fikri, sınai ve mülkiyet haklarında önemli yükselişler gerçekleştirdik."

Dünyadaki teknik bilgilerin yüzde 80'lik kısmının patent dokümanlarında yer aldığını aktaran Akbulut, "Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. İhtiyaçların doğur tespiti noktasından yola çıkarsak, mevcut bilgilere daha fazla katkı sağlamış oluruz. İlave olarak patent okur-yazarlığı konusunda ne kadar fazla mühendis yetiştirirsek aynı derecede AR-GE ve ÜR-GE çalışmasının da katma değerlerini artırmış oluruz. Üniversitelerimize bu konuda ciddi görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

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