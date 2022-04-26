Kahramanmaraş'ta komşu kavgası: 14 yaşındaki kız öldü, babası yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada tarafların birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı
Eklenme : 26 Nisan 2022 10:10
Kahramanmaraş'ta komşu aileler arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M. hayatını kaybetti.
Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız