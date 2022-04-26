Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar

Dün 104,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 102,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,86 dolardan alıcı buldu.

Küresel çapta dolar endeksinin gücünü koruması ve Çin'in enerji talebinde düşüş beklentisi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 99,26 dolar seviyesine kadar gerilerken, WTI ham petrol 95,31 doları gördü.

Fiyatlar, dünkü düşüşün ardından bugün sabahki kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşın Omicron varyantının yayılımının devam etmesi küresel petrol piyasalarında talep yönlü endişeleri güçlendiriyor.

Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen ve halen devam eden kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri fiyatların düşük seyrine katkıda bulunuyor. Başkent Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar verildi.

Brent petrolde teknik olarak 103,92 ile 105,49 dolar aralığının direnç, 102,35 ile 100,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.