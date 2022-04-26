Din derslerini origami ile öğrencileri için eğlenceli hale getirdi

Yaklaşık 8 yıldır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Çelebi, 2015 yılından itibaren Kartal Soğanlık Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu'nda görev yapmaya başladı.

Çelebi, aynı bölgede görev yapan meslektaşlarıyla uluslararası bir platform olan "eTwinning"te geçen ekimde başlattıkları "Masal, Hikaye ve Kıssalarla Origami" projesi ile daha çok soyut kavramlar ile anlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini daha somut hale getirmeyi başardı.

Öğretmen Çelebi, AA muhabirine, dersleri daha eğlenceli hale dönüştürme, milli ve manevi değerleri çocuklara daha güzel şekilde aktarma konusunu öğretmen arkadaşlarıyla düşünürken akıllarına kağıt katlama sanatı olan origaminin geldiğini söyledi.

İlk başta 7 öğretmen olarak projeyi geliştirdiklerini, farklı şehirlerden katılım sağlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle sayılarının 10'a çıktığını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Her ay bir tema belirliyoruz. Bu tema üzerine bir anlatıyla bağlantılı origami etkinliği yapıyoruz. Yeni nesil çocuklar daha aktif, daha hareketli, bu nedenle yapılandırmacı yaklaşımı göz önüne aldık. Açıkçası öğrenci merkezli olsun, çocuklar derste sıkılmasın ve aktif bir şekilde derse katılsın istedik. Bununla da birlikte origamiyi derslerimize entegre ettik. Örneğin sabır etkinliği yaptık. Bu etkinlikte Hz. Eyüp'ün sabrını, Hz. Yunus kıssasını anlatıp peşinden bir balık origamisi yaptık."

Çelebi, origami tekniğini öğrencilere göstererek, bu yolla öğretmeyi amaçladığını belirtti.

Öğrencilere buradaki basamakları tek tek anlattığına değinen Çelebi, "Her basamakta öğrenciler benimle birlikte ilerliyorlar. İlerleyemediklerinde zaman zaman ben destek veriyorum. Zaman zaman akran öğrenmesini kullanıyoruz. Akran öğrenmesiyle hem çocuk 'Yapabiliyorum, Başarabiliyorum' diyor hem de arkadaşına yardım ederken sabır gösterme, yardımlaşma, yapamadığında da hoşgörü gösterme gibi değerleri kazanıyor." dedi.

- "Öğrenme somut ürünle daha kalıcı hale geliyor"

Çelebi, bu projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerini gördüklerini, veliler ve öğrencilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri projeye daha çok öğretmenin katılmasını istediklerini dile getiren Çelebi, "Çünkü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz soyut bir alan ve küçük yaş grubundaki çocuklar derste biraz daha somut ögeler görmek istiyor. Öğrenme somut ürünle daha kalıcı hale geliyor." diye konuştu.

Çelebi, böylece öğrencilerin derse güdülenmiş bir şekilde geldiğini kaydederek, "Haftaya origami yaptıracağım' dediğimde öğrenci derse istekli ve heyecanlı bir şekilde geliyor. Derse geldiğinde öğrenmeye karşı daha aç şekilde oluyor. O yüzden projemizin başarılı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında önemli gün ve haftalara göre plan yaptıklarına değinen Çelebi, şunları söyledi:

"Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle öğrencilerimize Peygamberimizi anlatacak bir gül origamisi yaptırdık. Daha sonra Hz. Eyüp ve Hz. Yunus kıssasını anlatıp bir balık uygulamalarını istedik. Değerlerimizden sevgi konusu anlatıp öğrencilere kalp origamisi yaptırdık. Hayvan sevgisinde tilki, 29 Ekim'de ise bayrak sevgisini anlatacak gemilerden origami gerçekleştirdik. Bu şekilde de ürünlerimizi somut bir şekilde öğrencilerimize aktarmış olduk."

- "Kağıtlarla uğraşmak hoşuma gidiyor."

Dördüncü sınıf öğrencisi Ali Eren Başak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde gördükleri konuların origami ile işlenmesinden çok memnun olduğunu söyledi.

Bu sayede dersi çok eğlenceli bulduğunu dile getiren Başak, konuyla ilgili kağıttan şeyler yapmanın çok hoşuna gittiğini belirtti.

- "Derslerimizi bu şekilde işlemek gerçekten eğlenceli oluyor"

Öğrencilerden Fatma Ela Başçı, origami yaparken öğretmeninin masallar anlattığını ifade etti.

Hem bilgi kazanıp hem origami yeteneğini arttırdığını vurgulayan Başçı, "Derslerimizi bu şekilde işlemek gerçekten eğlenceli oluyor. Bu yöntem beni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine daha da yakınlaştırmayı başardı." dedi.

Ceyda Cebesoy da bu dersin kendisi için çok değerli olduğunu kaydederek, "Eğlenceli oluyor. Öğretmenimiz de masal anlatıyor. Ben bunu çok seviyorum. Kağıtlarla aram iyi, onlarla konuşuyoruz." şeklinde konuştu.