Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,80 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|PAZARTESİ
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|SALI
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7800
|14,7810
|14,8040
|14,8050
|Avro
|15,8410
|15,8420
|15,7700
|15,7710
|Sterlin
|18,7710
|18,8660
|18,6500
|18,7440
|İsviçre Frangı
|15,4030
|15,4800
|15,3930
|15,4700
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,7500
|14,8300
|14,7740
|14,8540
|Avro
|15,8010
|15,8810
|15,7300
|15,8100
|Sterlin
|18,7110
|18,9210
|18,5900
|18,8000