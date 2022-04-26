Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

Üst dereceli (1-4) akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmasının ilgili mevzuatımızda hukuken hiçbir temeli bulunmamaktadır.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çilcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Kılınç, makam aracıyla seyir halindeyken Gölebatmaz Caddesi'nde bir vatandaşın bayıldığını gördü.

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