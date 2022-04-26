Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi.

2 asker şehit olmuştu

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Sözleşmeli Er Yunus Kalkan ve Fırat Canlı da şehit olmuştu.