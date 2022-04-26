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Abdullah Gül'den Gezi davası kararına sert tepki: Utanç verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi davasıyla ilgili karara sert tepki göstererek "Yargılama süreci utanç verici, Türkiye'ye büyük kötülük, içeride çekecekleri eziyet çok acı" dedi.

Eklenme : 26 Nisan 2022 15:18
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Abdullah Gül'den Gezi davası kararına sert tepki: Utanç verici

Gezi davası kararı konuşulmaya devam ediyor. Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahküm edilirken 7 sanık hakkında 18'er yıl hapis cezası verildi.

Yankı uyandıran karara ilişkin bir değerlendirme de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

"Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi"

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya telefonda konuşan Gül, şunları söyledi:

"Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır.

Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum.

Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler, zaten imajı bozuk olan Türkiye'yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme "getirebilirdi."

"Bu davadan gönüllü olarak çekilmesini beklerdim"

Gül'e 'utanılacak yargılama süreci' olarak tarif ettiği Gezi davası ile ilgili iki soru yönelttim. AİHM kararlarının yok sayılması ve üç kişilik heyetten bir hakimin AK Parti listelerinden milletvekili aday adayı olması:

"AİHM içtihatlarının yargı sürecinde dikkate alınmamış olması hem kabul edilemez hem de çok üzücü. Parçası olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca utanç verici. Türkiye'nin tekrar demokrasiye dönmesi, insan haklarını da güncelleyecek şekilde çaba sarfetmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yönüne evrilmesi gerekirken bu karar şok edici ve yük oldu. Kavala'nın ve tutuklanan diğer isimlerin içeride çekeceği eziyet çok acı. En az onun kadar, çelişkili yargılama süreçlerine tanık olmuş bu davanın Türkiye'ye kaybettirdiklerini görmek de acı.

Hakim konusuna gelince. Doğrusu bu davada, daha önce aday olmuş ve seçim kampanyasına katılmış bir hakimin kendisinin bu davadan gönüllü olarak çekilmesini beklerdim. Mesleğine hakimlik kariyeriyle başlayıp öyle kıdem alan hakimlerin bu davada karar verici durumda olması tartışmalara fırsat vermezdi."

Abdullah Gül'e "Gezi sizin için ne ifade ediyordu" diye sordum:

"Ben o gün Gezi olayını AK Parti açısından olumlu bir ilerleme olarak görmüştüm. Faili meçhuller için değil çevre için itiraz eden Chicago'daki Londra'daki gibi eylemler. Ortadoğu ülkelerinin problemlerini değil gelişmiş ülkelerin problemlerini yaşıyor olmanın bir göstergesi. Problemlerimiz bile gelişmiş ülkelerin problemlerine benzemeye başlamıştı. O gün oradaki insanlarla diyalog kurup, anlaşarak çok kolay bir uzlaşmayla çıkmak mümkünken, aşırı müdahaleler neticesinde uzun dönem uykuda olan illegal örgütlerin uyanmasına, harekete geçmesine ve vandallıklarına fırsat verildi. "

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