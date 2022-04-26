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Başaksehir'de hasta yakını terörü, korku dolu anlar yaşattı

Başakşehir'de yoğun bakımda bulunan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı. Görevli personellere saldıran ve tehditler savuran hasta yakını cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 16:22
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Başaksehir'de hasta yakını terörü, korku dolu anlar yaşattı

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastayı görmek isteyen hasta yakınına müsaade edilmedi. İzin verilmeyen hasta yakını hastane içinde terör estirdi. Çalışanlara saldıran ve tehditler savuran hasta yakını hastanede bulunan diğer hasta ve yakınlarına da korku dolu anlar yaşattı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Tartışma güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu.

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