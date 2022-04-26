Uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Pendik Mevlana Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı.
Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti.
Furkan Otkum'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi
Avşar'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edilen cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesindeki işlemlerin ardından İnegöl ilçesindeki evinin önüne getirildi.
Helallik alınmasının ardından Avşar için Alanyurt Hüdai Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Mersin'e götürülen Murat Avşar'ın cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
- Olay
Bursa'da dün Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.
Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız