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Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma sorunu kökünden çözüldü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda eğitimde devasa yatırımların yapılmış olduğu bu dönem kız çocuklarının okullaşma sorununun da kökünden çözüldüğü bir dönemdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 21:54
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Özer, Bartın Valiliğindeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kentteki eğitimin geldiği noktayı değerlendirdiklerini anlattı.

Şehrin uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirip mevcut yatırımlara ilave olarak yeni yatırımları 2022 programına dahil etmek kararı aldıklarını belirten Bakan Özer, Bartın'daki 100 milyon liralık eğitim yatırımına 210 milyon liralık ilave yaparak toplam yatırım bedelini 310 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi.

Bartın'daki okul binalarındaki güçlendirme çalışmanın bu eğitim öğretim yılında tamamlanacağını aktaran Özer, 4 yeni anaokulu yapacaklarını kaydetti.

Özel eğitim öğrenci sayısının Bartın'da fazla olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Bakan Özer kente özel eğitim kampüsü yapacaklarını açıkladı.

Türkiye'de nadir olarak verilen yatırımı yaklaşık 38 dönümlük bir arazide Bartın'a kazandıracaklarını dile getiren Özer, "Bu kampüsün içerisinde özel eğitim anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lisesi olacak. Hafif engelli öğrencilerimizin gittiği özel eğitim meslek okulu olacak. Özellikle çocuklar eğitim alırken bekleyen veliler için de halk eğitim kursları alabilecekleri mekanların olduğu büyük bir kompleks yapacağız." şeklinde konuştu.

Yatırımların hayata geçmesiyle kentteki eğitim kalitesinin daha iyi noktalara taşınacağını belirten Bakan Özer, projelerde emeği geçen Valiliğe, mülki amirlere ve yöneticilere teşekkürlerini iletti.

Bakan Özer, daha sonra Ağdacı Yerleşkesi'nde Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

- "Kız çocuklarının okullaşma sorununun da kökünden çözüldüğü bir dönem"

Özer, Valiliğin kentteki bir düğün salonunda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, son 20 yılda eğitimde devasa bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Okul öncesinden ortaöğretim ve yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde geçmişe göre, daha fazla okullaşma oranlarının olduğu bir döneme şahitlik edildiğini aktaran Özer şöyle devam etti:

"2000'li yıllarda 355 binler seviyesinde olan derslik sayısı günümüzde 855 bine ulaştı. Yani yaklaşık 1 milyon olan bir dersliği olan eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 40'ı kadın öğretmenlerimizden oluşurken, şu anda 1,2 milyon öğretmenin yaklaşık yüzde 60'ı kadın öğretmenlerimizden oluşuyor. Kadının temsiliyetiyle ilgili öğretmen olarak istihdamı ile ilgili inanılmaz bir artış var. Aynı şekilde kız çocuklarımızın okullaşma oranında da gerçekleşti. 2002'de kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 39'du. Bu şu demekti, 2 kız çocuğumuzdan biri liseye erişemiyordu. Bugün bu oran yüzde 90'da. Yükseköğretimdeki kadınlarda, kız çocuklarında yüzde 11'den yüzde 48,5'a geldi. Son 20 yılda eğitimde devasa yatırımların yapılmış olduğu bu dönem kız çocuklarının okullaşma sorununun da kökünden çözüldüğü bir dönemdir. Eğitimdeki bu gelişmelerin gerçekleşebilmesi ancak Cumhurbaşkanımız gibi bir liderle mümkün oluyor."

Programa Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ile öğretmenler de katıldı.

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