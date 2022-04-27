5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Necmettin Erbakan Üniversitesi 49 sözleşmeli personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 49 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mayıs 2022
NEÜ ilanı detayları için tıklayınız
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 75 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mayıs 2022
Cumhuriyet Üniversitesi ilanı detaylatı için tıklayınız
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mayıs 2022
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mayıs 2022Memurlar.net ilan sayfamıza ulaşmak için tıklayınız
Yalova Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak
Yalova Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mayıs 2022Memurlar.net ilan sayfamıza ulaşmak için tıklayınız Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız