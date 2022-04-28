Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılacağını söyleyen Bahçeli, "Seçim takvimini cebimde taşıyorum. Her günü değerlendiriyoruz. Seçimleri zamanında yapacaksan, 19 Nisan itibariyle değerlendirme yapmışız, bu 425 gün demektir. 1 yıl 2 ay demektir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması) 12 dakikayı bulan konuşması sırasında çok sert üsluplar kullanmış durumdadır. Bu tarihe kayıt düşen üsluplardır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürekli gündemde tutulduğu bir ortamda çok anlamı olmayan bir konuşma olmuştur. Böyle bir sürece girdiği zaman yumuşatıcı bir iklimi vardır. Şu an Türkiye'de helalleşme ile başlayan, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor.

(Ali Babacan açıklaması) Çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor.

(Garo Paylan açıklaması) Ya kendisi 'TBMM benim meclisim değildir' diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak.