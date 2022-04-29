Baraj gölü yakınında ceset bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Bu turşu yüksek tansiyon hastalarına şifa!

Asya mutfağının en lezzetli besinlerinden biri olan kimchinin yüksek tansiyon hastalarına olan faydası bilim insanlarını şaşırttı. Normalde turşunun yüksek tansiyonu tetiklediğine yönelik yapılan açıklamaların aksi olan bu çalışmada kimchinin yüksek tansiyona iyi geldiği kanıtlandı. Kore turşusu kimchinin faydaları