Baraj gölü yakınında ceset bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Niğde'de Akkaya Baraj Gölü yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 17:12
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Çinioğlu'nun (47) silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar sonucu tespit ettikleri şüpheli H.I'yı (31) evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bor ilçesi Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dün silahla vurulmuş erkek cesedi bulmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız