Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

Pegasus skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı

Pegasus Hava Yolları çalışanlarının sosyal medyada hızla yayılan skandal Kadir Gecesi paylaşıma tepkiler çığ gibiydi. Pegasus, saatler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çalışanlarla ilgili gerekli kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini belirtildi. Ardından bu kşilerin işten atıldığı öğrenildi.

İşte Pegasus'tan yapılan açıklama;

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."