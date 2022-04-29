Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek.
Kaynak : NTV
Eklenme : 29 Nisan 2022 19:00
Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Gece yarısından itibaren zammın uygulanmasıyla birlikte, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşacak.
29 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız