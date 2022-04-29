Dolar 14,86 TL'ye yükseldi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı 14,86 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 18:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,8020
|14,8030
|14,8620
|14,8630
|Avro
|15,5310
|15,5320
|15,6540
|15,6550
|Sterlin
|18,3330
|18,4250
|18,6060
|18,7000
|İsviçre Frangı
|15,1720
|15,2480
|15,3130
|15,3900
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,7720
|14,8520
|14,8320
|14,9120
|Avro
|15,4910
|15,5710
|15,6140
|15,6940
|Sterlin
|18,2730
|18,4830
|18,5460
|18,7560