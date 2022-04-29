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Dolar 14,86 TL'ye yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı 14,86 TL'den kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 18:03
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Dolar 14,86 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


 PERŞEMBE
CUMA
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 14,8020 14,8030 14,8620 14,8630
Avro 15,5310 15,5320 15,6540 15,6550
Sterlin 18,3330 18,4250 18,6060 18,7000
İsviçre Frangı 15,1720 15,2480 15,3130 15,3900
ANKARA



ABD Doları 14,7720 14,8520 14,8320 14,9120
Avro 15,4910 15,5710 15,6140 15,6940
Sterlin 18,2730 18,4830 18,5460 18,7560
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