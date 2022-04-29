Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geri manevra yaparken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 12:40
Yeniköy Mahallesi Mezarlık mevkisinde Ercan Zeybek'in (51) kullandığı 45 ZE 085 plakalı traktör, geri manevra sırasında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, traktörün altında kalan Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız