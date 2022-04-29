Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik tehditvari açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Nisan 2022 13:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik tehditvari açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız