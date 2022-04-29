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İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!

İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Metrobüs seferleri hafta sonu Cumartesi tarifesinden yapılacak. MEtro seferleri gece saat 02:00'ye kadar devam edecek.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Nisan 2022 13:29
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İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Nisan Cuma akşamı başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Otobüs seferleri Cumartesi planına göre çalışacak

İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak. İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak.

Metro seferleri gece saat 02:0'ye kadar devam edecek

Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.

Otogarlarda bayram önlemi alındı

Büyük İstanbul Otogarı ile Alibeyköy Cep Otogarı şehirlerarası yolcu ve taşımacıların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan seyahat edebilmeleri için tüm saha güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutuluyor. Emniyet güçleri ile İBB Zabıtası ve güvenlik görevlileri, yolcu ve çalışanların huzuru için fiili kontroller yapıyor.

Dini eserler ve mezarlıklarda temizlik

İBB Ekipleri; İstanbul'daki camileri, türbeleri, şehitlikleri ve mezarlıkları bayram ziyaretlerine hazırlamak için temizlik çalışmalarına başladı. Şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde de tatil süresince temizlik, yıkama çalışmaları devam edecek. Ayrıca İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları temizlenecek. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinin yanı sıra, başta hastaneler olmak üzere, çeşitli kamu kurumları gibi halkın toplu kullanım alanlarında, mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapılacak.

Yeşil alanlara bayram bakımı

İstanbulluların Bayram tatilinde dinlenme, piknik ve spor gibi aktivitelerini güvenle ve huzurla yapabilmeleri için çalışmalara başladı. Toplam 2 bin kişilik bir ekiple İstanbul'daki 70 milyon metrekareyi aşan yeşil alanların bakım, temizlik, sulama, çimlerinin biçilmesi gibi hizmetleri yapılıyor.

Güvenlik ve sağlık hizmetleri aksamayacak

İBB Zabıtası, 5 gün boyunca İBB hizmetlerinin aksamaması ve trafikte Emniyet birimlerine yardımcı hizmetlerle görev başında olacak. İtfaiye ve ambulans hizmetleri de 7/24 aralıksız sürdürülecek. İBB iştiraki İSTGÜVEN AŞ de İBB'ye ait tüm tesisler, mezarlıklar ve yeşil alanlar ile güvenlik hizmeti sunulan camilerde görev başında olacak. İBB Evde Sağlık Birimi, Bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edecek. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü ise bayram süresince huzur ve bakımevlerinde kalan sakinlerinin, yakınlarıyla elektronik ve görüntülü haberleşmesini sağlayacak.

İBB'den Çölyak hastalarına bayram hediyesi

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İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek, PKU ve Çölyak hastalarına özel ürettiği ürünlerini, Ramazan Bayramı nedeniyle hediye paketi olarak gönderecek. Glütensiz nişastalı karışımlar ile glütensiz ekmek ve kurabiyelerden oluşan 2.600 hediye kolisi, PKU ve Çölyak hastalarına bayram öncesi ulaştırılacak.

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