Veterinere cinsel saldırı davasında adli tıp raporu: DNA basit temasla bulaşmaz

Veteriner Prof. Dr. H.B., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan H.B. ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

İlgili Haber

Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi Haberi görüntüle

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Sanık H.B., o gece Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını iddia etti. Ç.B. ise H.B.'nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz'ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog Hüseyin Şenyurt'un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini iddia etti.

DNA ÖRNEĞİ İÇ ÇAMAŞIRDA ÇIKTI

Davanın aşamalarında Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporda, elde edilen bulguların cinsel saldırıyı destekler nitelikte olduğu belirtildi. Ancak Ankara Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporda ise bu bulgulardan bahsedilmedi. Ç.B.'nin avukatı Şubat 2020'de yapılan duruşmada, raporlar arasındaki çelişkinin nedeninin, delillerin karartılmasından kaynaklandığını iddia ederek, dosyanın tamamı ile daha önce incelenmediğini söylediği bazı delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme de bu yönde karar vererek, dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan raporda; mağdurun iç çamaşırında sanık H.B.'ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, "Külot üzerinden alınan 'D' ve 'H' kodlu örneklerden, en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve H.B.'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" denildi.

İlgili Haber

Veterinere cinsel istismar davası! 3 polis 'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanıyorHaberi görüntüle

EK RAPOR TALEBİ

Rapor sonrası görülen duruşmada mağdur ve sanık vekillerinin talebi üzerine mahkeme, adli tıp kurumundan ek rapor talep etti. Mahkeme, sanığa ait DNA profilinin, mağdurun iç çamaşırına, sanık vekillerinin iddia ettiği gibi aynı ortamda bulunmaları, aynı lavaboyu kullanmaları gibi gündelik faaliyetlerle bulaşıp bulaşmayacağı, yoksa cinsel saldırı sonrası mı bulaştığı; yine Ankara Şehir Hastanesi'nde alınan ilk raporda, mağdurdan alınan örneklerde sperm morfolojisinde hücrelere rastlandığı, bu bulguların cinsel ilişki iddiasını destekler nitelikte olduğu; ancak daha sonra aynı hastaneden alınan raporda sperm hücrelerine rastlanmadığı yönündeki çelişkinin açığa kavuşturulmasını talep etti.

"GÜNDELİK TEMASLARLA MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlana ek rapor dosya girdi. Raporda, mağdurun iç çamaşırında sanığa ait DNA profilinin bulunmasıyla ilgili, "İç çamaşırı üzerinde tespit edilen H.B.'ye ait DNA profillerinin, Ç.B. ve sanık H.B.'nin formalarının birbirine temas etmesi, formaların aynı askıya asılması, birbirlerinin formalarına çalışırken dokunmaları gibi basit gündelik temaslar neticesinde elde edilmesinin mümkün olmadığı" ifadeleri kullanıldı. Raporda, olay sonrası alınan raporlar arasındaki çelişki ile ilgili de, "Ankara Şehir Hastanesi Patoloji Tıbbi Laboratuvar sonuç raporunda sıvı bazlı servikovajinal smear örneğinde sperm tespit edilmediği, ilgili raporlarda farklı örnekler üzerinde çalışıldığından farklı sonuç alınmasının mümkün olabileceği" değerlendirilmesi yapıldı.