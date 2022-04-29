Polis memurunun katil zanlısı teröristlere müebbet hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Velat O. ve Hüsnü B. hakkında hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 17 Aralık 2018'de Hani ilçesindeki terör saldırısında polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve iki polis memurunun yaralandığı hatırlatıldı.

Saldırının yaşandığı gün başka bir kişi adına kiralanan aracın sanık Velat O'ya verildiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler "Harun" kod isimli Ayhan Küçükçebi ve "Botan" kod isimli Veli Taşkıran ile diğer sanık Hüsnü B'nin evine gittiği aktarıldı.

Sanık Velat O. ile iki teröristin daha sonra Hani ilçesinden Kalaba Mahallesi istikametine doğru çıkış yaptıkları, aracın güvenlik güçlerince takibe alındığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Velat O. ve diğer teröristler araçtan inerek polis ekibine ateş etmeye başladılar. Çıkan çatışmada polis memuru Tuncer, kolundan, çene altından ve kasık bölgesinden yaralandı, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Bir polis memuru bacağından yaralanırken, diğer müşteki polis ise çatışmadan yara almadan kurtuldu. Çatışmanın ardından sanık Velat O. ve diğer teröristler olay yerinden kaçtı."

- Saldırıyı bir gün önce planmışlar

İddianamede, müşteki polislerin şüpheliyi teşhis ettikten sonra hakkında "yakalama" kararı çıkartılan Velat O'nun 6 Eylül 2021'de Hani ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı ve yer bildirmesi sonucu bir taziyeevinde yapılan aramada üzerinde şüphelinin parmak izi olan uzun namlulu silah ve el bombası bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Velat O'nun söz konusu saldırıyı "Harun" ve "Botan" kod isimli teröristlerle olaydan bir gün önce sanık Hüsnü B'nin evine giderek planladıklarının belirlendiği ifade edilen iddianamede, Hüsnü B'nin teröristlerle fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu aktarıldı.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde oldukları, saldırının kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarının vehamet arz eden araç suçlar olduğu, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlarını işledikleri anlaşılmıştır. Velat O'dan elde edilen dijital materyallerde teröristlere ait fotoğraf ve videoların bulunmasıyla 'terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilmiştir."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Velat O. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 32 yıldan 53 yıla kadar, sanık Hüsnü B. hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 17 Aralık 2018'de PKK'lı teröristlerin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araç takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde, teröristlerce ateş açılmıştı.

Saldırıda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerden Nazım Tuncer müdahaleye rağmen şehit olmuştu.