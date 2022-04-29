Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ankara'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Nisan 2022 16:26
Sincan-Yenikent hattında yolcu taşıyan minibüs sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyona yapıştırdığı cep telefonundan dizi izlemesi, yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki topladı.
ZABITA HAREKETE GEÇTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, minibüs şoförünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince kısa sürede bulanan ve araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şoföre, idari para cezası uygulandı.
İŞTEN ÇIKARILDI
Minibüs 1 hafta süreyle belediye otoparkına çekilirken, araç sahibinin de şoförü işten çıkardığı belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız