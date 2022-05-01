Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Devlet memurları tüm bayramlarda resmi olarak izin yaparak, aileleri ve sevdikleri ile daha çok vakit geçirip daha çok dinlenmektedirler. Ancak, durum polisler için hiç te öyle değil. Polisler, bayram ve resmi tatil demeden ve hiçbir farklı ücretlendirmeye tabi olmadan ya da dinlenme süresi daha sonra dahi kullandırılmadan çalışmaya devam ediyor.

Dini bayramlar, yılbaşı ve diğer özel günlerde hatta resmi tatillerde dahi görev yapan polis memurlarına, bugünleri dinlenerek değil, tam tersine normal zamanlardan daha yoğun çalışarak geçirmesine karşın fazla çalışma ücreti ya da dinlenme süresinin verilmesi gerekmektedir. Polisler ve ailelerinin beraber vakit geçirmeye, dinlenmeye, huzur ve güvene ihtiyacı olduğu düşünülmelidir.

Anayasanın 50/3 maddesi uyarınca dinlenme çalışanların hakkıdır ve ücretli hafta tatili, bayram tatili ile yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir ibaresine rağmen bu durum polisleri kapsamamaktadır.

Mesai mefhumu gözetmeden çalışan emniyet personeli ,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Anayasanın eşitlik ilkesine istinaden, moral ve motivasyonun devamı açısından diğer devlet memurlarının resmi tatillerden faydalandığı gün kadarı ile bu sürenin aynı yıl içinde varolan senelik izinlere aktarılmasını ya da resmi tatillerde çalışılan gün kadarı ile fazla çalışma ücreti talep etmektedir.