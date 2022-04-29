Taciz iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 18:30
İlçedeki bir mahallenin muhtarı olan H.Ö, bir kadına tacizde bulunduğu suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Kaymakamlıkça, muhtarlık için azalardan biri geçici olarak görevlendirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız