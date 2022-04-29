İETT'den metrobüs kazası ile ilgili soruşturma

Alınan bilgiye göre, içinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalandı. Sürücü, arızayı gidermek üzere araçtan indi. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı. Kazada, 8'i yolcu, 1'i sürücü olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Oktay A. gözaltına alındı.

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlandı. Metrobüs hattında her iki yönde yolcu yoğunluğu yaşandı.

- Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı, bir metrobüsün de duramayarak önündeki araca vurduğu kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, sürücü koltuğunun boş olduğu gözlenen metrobüsün giderek hızlanıp yalpalayarak bariyerlere çarptığı, daha sonra da duramayıp karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

- İETT'den açıklama

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.25'te metrobüs hattında Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınında iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İETT tarafından kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.'' ifadeleri kullanıldı.