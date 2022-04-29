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'Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 20:18
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'Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz'

Karaismailoğlu, Antalya-Burdur yol ayrımında Ağlasun İlçe Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 20 yılda, kara, hava, demir ve deniz yollarıyla haberleşme alanında ülkenin büyüyerek önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarını aktaran Karaismailoğlu, ülkenin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştıklarını anlattı.

Tünelleri 50 kilometreden alıp, 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardıklarına vurgu yapan Karaismailoğlu, köprü ve viyadükleri 729 kilometreye uzattıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, milletin yarım asırlık hayali yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettiklerini dile getirerek, "Ülkemizi Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik." dedi.

- "Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz"

Hava yollarını "halkın yolu" yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Havalimanlarını 26'dan 57'ye yükselttik, bu sayıyı 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, 337 noktaya uçuyoruz. 2021'de 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanı'mız dünya ikincisi oldu." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan'da da söz sahibi olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez ilkesiyle uydu-uzay çalışmalarımızı hızlandırdık. Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz. Siber alanda ciddi büyümeler gerçekleştirdik. Genişbant abone sayımızı 20 binden 88 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan, 87 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Projelerimiz saymakla bitmez." diye konuştu.

- "Ülkemize 58. havalimanını kazandırmış olacağız"

Son bir ayda yaptıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi kısa bir sürede hızla tamamladık ve milletimize sunduk. Hemen peşinden Tokat'ı havalimanıyla buluşturduk. Ondan bir hafta sonra 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya çevre yolunu açtık, transit yolu şehir dışına taşıdık. Antalya'da Phaselis Tüneli'yle Antalya-Kemer arasını 4 kilometre kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Yarın Kırklareli'ndeyiz. Pınarhisar ve Çakıllı çevreyolunu açacağız. 14 Mayıs'ta, mühendislik başarımızın yeni bir göstergesi olan dünyanın 5'inci ülkemizin de 2'inci deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanı olan Rize-Artvin havalimanını açacağız. Böylece ülkemize 58. havalimanını kazandırmış olacağız. İstiklal Marşı'mızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un milletvekili olduğu, Kuvayımilliye'nin güzel örneklerinin sergilendiği Burdur ilimizde ulaşım ve iletişim yatırımlardan hak ettiği payı almaya devam edecek."

- "Tüm bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde hizmete açtıkları bölünmüş yol ve otoyolların yapıldıkları bölgelerin üretim, istihdam, ticaret, sanat ve kültürel yönden kalkınmalarına ciddi katkılar sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ham madde ile emeğin, üretimle ticaretin artı değerleri hep yaptığımız yollardan geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak günübirlik kısır tartışmaları bırakıp tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık. Bugüne kadar Burdur'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 4,5 milyar lira ya yakın harcama yaptık. Burdur'u bölünmüş yollarla Antalya, Isparta, Afyonkarahisar ve Denizli'ye bağladık. Hükümetlerimiz döneminde Burdur'da toplam uzunlukları 1202 metreyi bulan tam 24 köprüyü hizmete sunduk. İl genelinde devam eden 7 kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli 2 milyar liraya yakın. Bugün, Burdur'un ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Toplam uzunluğu 19 kilometre sathi kaplamalı olan Antalya-Burdur ayrımı, Taşkapı-Yeşilbaşköy-Ağlasun Yolu'nu bitümlü sıcak kaplamalı olarak yenileyeceğiz. 69 milyon 605 bin lira bedelli proje ile Ağlasun ilçesi, Taşkapı, Çine ve Yeşilbaşköy beldeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerine daha rahat ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacağız. Projenin hizmete açılmasıyla zamandan 8,5 milyon lira, akaryakıttan da 2 milyon lira olmak üzere, toplamda yıllık 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 388 ton emisyonun doğaya salınımı da engellenecektir."

2009'da UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine giren Sagalassos Antik Kenti'yle kadim tarihi olan Burdur'u çok değerli bulduklarına değinen Karaismailoğlu, buraya yapacakları ulaşım ve iletişim yatırımlarının bölgenin kültür ve turizminin gelişmesine canlılık katacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çıktıkları hizmet kervanında, "Durmak yok, yola devam" diyerek, çalışmalarını gece-gündüz sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, Burdur'un, Akdeniz'in, ülkenin yollarına yaptıkları her bir katkının kadirşinas halkın gönlünde her geçen gün daha fazla karşılığı olacağını ifade etti.

"Biz, Burdur'a ve Türkiye'ye inanıyoruz" diyen Karaismailoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Burdurlu kardeşlerimizin her türlü ulaşım ve iletişim taleplerine hassas ve duyarlıyız. Altyapı ve ulaşım projelerimize, Burdur'da olduğu gibi diğer şehirlerimizde de tüm hızıyla devam ediyoruz. Ticaretin, bölgesel kalkınmanın, istihdamın milletimize kazandıracağı refahın dostlukları da perçinlemesi en büyük temennimiz. O nedenle daha nice projelerde, açılışlarda buluşmayı yürekten diliyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın Burdur'a, ülkemize, inananlara ve tüm insanlığa hayır ve mutluluklar getirmesini niyaz ederim."

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