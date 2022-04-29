Süper Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor'un Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmesiyle Altay, Süper Lig'e veda etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 22:43
48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio
kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Puanını 43'e yükselten Giresunspor'un ligde kalmayı garantiledi, Altay Süper Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız