Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul da sallandı

İstanbul'da da hissedilen Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.