Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul da sallandı
MARMARA Denizi'nde çevre illeri sarsıntıyla uyandıran bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi açıkladı
Eklenme : 30 Nisan 2022 09:05
İstanbul'da da hissedilen Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız