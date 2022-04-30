Türkiye takasta da güven duyulan ülke

Barış ve dostluğu temel ilke olarak benimseyen Türkiye, önceki güne Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesi ve gözetiminde, ABD ile Rusya arasında önemli bir takas faaliyetine ev sahipliği yaptı. ABD ve Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen, ancak olumlu sonuç alınamayan ve 2019 yılında Moskova'da tutuklanan, serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed ile ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülke talepte bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı üzerine Türkiye'nin arabuluculuğunda iade konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı gerekli hazırlıkları başlattı. Takas Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye, geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı ilişki anlayışıyla uluslararası alanda işbirliği içinde olduğu tüm aktörler nezdinde güven duyulan bir ülke haline geldi. Son takas da Türkiye'nin uluslararası camiada üstlendiği barış ve arabuluculuk misyonunun yanı sıra duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu.