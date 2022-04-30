'Halk eğitim kurslarından 4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın ilk 4 ayında halk eğitim kurslarından 3 milyon 818 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) halk eğitim kurslarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakan Özer'in konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Bakanlık olarak örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken 81 ilde bulunan 997 halk eğitimi merkeziyle de her yaştan vatandaşın taleplerinin karşılandığına işaret eden Özer, bu yılın ilk 4 ayında kurslardan yararlanan kişilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılı ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Şubat ayında bu sayı 720 bin 254, mart ayında 1 milyon 314 bin 61, nisan ayında ise 1 milyon 181 bin 712 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2022 yılının ilk dört ayında kurslardan yararlanan vatandaş sayısı, 2021 yılının ilk 4 ayına göre yüzde 218 artarak 3 milyon 818 bin 309'a yükseldi."

- "Her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Özer, sunulan kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığını belirterek, "2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitimi merkezlerimiz bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler." ifadelerini kullandı.

- Kurslara en fazla katılım İstanbul, Mersin ve Bursa'da

Öte yandan Bakanlığa bağlı kurslara bu ay 673 bin 797 kadın, 507 bin 915 erkek katıldı. Nisan 2022'de halk eğitimi merkezlerinden yararlanan kursiyerlerde kadınların oranı yüzde 57 oldu. Mesleki teknik eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerlerde ise bu oran yüzde 70'e yükseldi.

Halk eğitim merkezlerine en fazla talep gösterilen il, 105 bin 109 kursiyerle İstanbul oldu. Bunu 80 bin 799 kursiyerle Mersin, 61 bin 982 kursiyerle Bursa, 40 bin 349 kişi ile İzmir ve 36 bin 193 kursiyer ile Antalya izledi.

Kişiler, halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait aldıkları yeni ve eski tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişebiliyor.