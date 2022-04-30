Ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Kars'ta uzaklaştırma kararı bulunan eşini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Eklenme : 30 Nisan 2022 11:09
İstasyon Mahallesi'nde 26 Nisan'da eşini darbeden M.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Mahkemenin kararına uymayan M.A, evine zorla girmeye çalıştığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız