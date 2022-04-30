Avukat sayısı 160 bini geçti

Avukat sayısı, 2021 sonu itibarıyla 161 bin 15'e ulaştı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2021 yıllarında avukat sayısında artış yaşandı.

Türkiye genelinde 2014'te 86 bin 981 olan avukat sayısı, 2015'te 93 bin 573, 2016'da 100 bin 461, 2017'de 106 bin 496, 2018'de 116 bin 779 oldu.

Avukat sayısı, 2019'da 127 bin 691, 2020'de 143 bin 330 oldu. Bu sayı, 2021'de ise 161 bin 15'e çıktı.

Böylece avukat sayısı, 2014'ten 2021 sonuna kadar geçen sürede 74 binin üzerinde artış gösterdi.