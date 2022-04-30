Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Nisan'da Ankara, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında el konulan çok sayıda dijital materyalin incelemesinde, bazı meslek gruplarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için "öğretmenden şikayetler" "hakkında şikayet var" "telif hakkı ihlali" ve "Instagram yardım merkezi" adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı "hack paneli" bulundu.

Panelde yapılan incelemede, çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesap bilgilerinin bulunduğu ve sahte hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj gönderildiği belirlendi.

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, hesap hareketleri de incelendi. İnceleme sonucunda ise 20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü cezaevine gönderilirken, ikisi hakkında da adli tedbir hükümleri uygulandı.