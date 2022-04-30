TDP Genel Başkanı Sarıgül, Tekirdağ'da 'genel af' çağrısını yineledi

Sarıgül, Tekirdağ'daki Muratlı Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, "kader mahkumlarına" sessiz kalamadıklarını ve 9 Nisan'da parti olarak af çağrısında bulunmaya başladıklarını söyledi.

Bu çağrıya devam edeceklerini belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Affın gerekçesi şu, toplum son derece gergin, toplum son derece huzursuz, cezaevlerinde de alabildiğine bir yoğunluk var. Yargılamalar hızlı ve pandemi koşullarında yapıldığı için ufak tefek sıkıntılar olduğu da bizlere iletiliyor. Toplumsal barış için af istiyoruz, annelerin, babaların yüzünün gülmesi için af istiyoruz, kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiye' diyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti vicdanlıdır, merhametlidir. İnanıyorum ki bu çağrımıza toplumun her kesiminden saygı ile sevgi ile cevaplar gelecektir. Türkiye'm kadirşinaslığını, büyüklüğünü bir kez daha göstermeli ve affetmelidir."

Sarıgül, Zonguldak, Adana, Konya ve Ordu'da da sırasıyla af çağrısı yapacaklarını ve bütün Türkiye'ye sesleneceklerini dile getirdi.

Sarıgül, bir gazetecinin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi bizim için son derece kıymetlidir, CHP'yi kimse geri alamaz. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim CHP'ye saygımız ve sevgimiz, hürmetimiz sonsuzdur. Biz Ankara'ya hiçbir siyasi partiyi teslim almaya gitmiyoruz. 20 yıldan beri ülkemizi sevabıyla, iyisiyle, eksiğiyle yöneten AK Parti iktidarının yorulduğunu, AK Parti iktidarının heyecanının bittiğini görüyoruz. Ankara'ya AK Parti'den inşallah yurttaşlarımız takdir ederse iktidarın mührünü teslim almaya gidiyoruz."