Antalya Büyükşehir Belediyesi 7 bin personel ile toplu sözleşme imzaladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan imza attı.

Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı öncesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandırılmasının tüm personeli mutlu ettiğini belirtti.

Önceliklerinin personelin maaşını ödemek olduğunu vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Ramazan ayı ve 1 Mayıs ile aynı zamanda iki bayram birden yapıyoruz. 1 Mayıs hepimiz için emek demek. Emekçinin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yine alın terlerini döken çalışma arkadaşlarımızla beraber aynı azim ve kararlılıkla Antalya'mız için çalışmalarımıza da devam edeceğiz."

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

1 Ocak 2022'den geçerli olarak 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesine göre personel maaşı en düşük 5520 lira, en yüksek 6430 lira olacak.