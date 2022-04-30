Bakan Nebati duyurdu...12 ay geri ödemesiz kredi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik yeni kredi paketlerini açıkladı. Bakan Nebati avantajlı faiz oranlarıyla azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya varan vade imkanı sunulacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Nisan 2022 16:20
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girişimcilere yönelik 6 Kredi paketini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" dedi.
Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı sunulduğunu açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız