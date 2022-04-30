Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüsün çarpma anı kamerada
İstanbul Esenler'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa minibüsün çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 16:45
Esenler Birlik Mahallesi 1822. Sokak'ta 12 yaşındaki H.K, arkadaşlarıyla oynarken koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu sırada minibüsün çarptığı çocuk yere düştü.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, koşarak yola fırlayan çocuğa minibüsün çarpması ve H.K'nin yere düşmesi yer alıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız