Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara 'silahlara sarılmayın' çağrısı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda Ağaoğlu, taraftarlara şöyle seslendi:

"Sevgili Trabzonsporlular, heyecan dolu, coşku dolu bir gece bizleri bekliyor. Ben de sizler gibi artık saatleri, dakikaları sayıyorum. Hepinize bugüne kadar gösterdiğiniz sabır ve özveri için çok teşekkür ederim. Bu büyük gün öncesi sizlerden bir önemli ricam olacak, coşkumuzu tribünlerde, sokaklarda, şehrin caddelerinde, evlerimizde doyasıya yaşayalım. Bu kutlu günde yalnızca birbirimize sarılalım, silaha asla sarılmayalım. Biz o gün şampiyonluğu 61 pare top atışıyla sizler için kentte kutlayacağız. Sizlere sözüm olsun. Zafer yolunda yeniden görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."